Verificação de fatos: Trump afirma falsamente os preços do gás atingiram US $ 1,98 em alguns estados

Washington

CNN

–



O presidente Donald Trump afirmou falsamente na quinta -feira que alguns estados viram os preços do gás caírem para apenas US $ 1,98 na quarta -feira.

Trump estava respondendo a um jornalista que perguntou na Casa Branca por quanto tempo os americanos podem esperar experimentar preços mais altos por causa de suas políticas comerciais.

Trump alegou que os americanos já viram a situação “melhorar muito”, alegou que o repórter não é “verdadeiro”, depois acrescentou: “Você tem gasolina que atingiu US $ 1,98 ontem em alguns estados”.

Isso não é verdade. Nenhum estado tinha um preço médio do gás, mesmo perto de US $ 1,98 por galão na quarta -feira. Os dois estados empatados com o menor preço médio do gás na quarta -feira, Mississippi e Tennessee, estavam em US $ 2,70 por galão, de acordo com dados fornecidos pela AAA.

A média nacional foi de cerca de US $ 3,17 por galão na quarta -feira, de acordo com os dados da AAA. E os motoristas de quarta -feira provavelmente encontraram um posto de gasolina individual que vende um galão por US $ 1,98 ou menos.

Gasbuddy, uma empresa que rastreia preços a dezenas de milhares de postos de gasolina em todo o país, encontrou zero estações que vendem por menos de US $ 2 na quarta -feira, disse Patrick de Haan, chefe de análise de petróleo de Gasbuddy. O menor preço de preço encontrado na quarta -feira foi de US $ 2,19 por galão em uma estação no Texas. De mais de 500 áreas metropolitanas cujos preços são rastreados pela AAA, aquela com o preço médio mais baixo, Abilene, Texas, estava em cerca de US $ 2,57 por galão.

Trump fez repetidamente reivindicações falsas sobre os preços ao tentar defender seus planos tarifários, que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou na quarta -feira provavelmente levará a preços mais altos e ao crescimento econômico mais lento. Trump afirmou erroneamente em seus comentários na quinta -feira na Casa Branca que “o preço das compras está substancialmente”, uma reclamação da CNN desmascarou depois de entregar uma versão dela nas mídias sociais no início do dia.

A CNN pediu à Casa Branca na quinta -feira para explicar o que Trump estava se referindo quando afirmou que alguns preços do gás dos estados atingiram US $ 1,98 na quarta -feira. O porta -voz da Casa Branca, Harrison Fields, enviou uma resposta que não tentou substanciar a reivindicação – e, em vez disso, acrescentou outra reivindicação falsa.

Os campos notaram corretamente que os preços do gás estão mais de 50 centavos mais baixos hoje do que na mesma época do ano passado, quando Joe Biden era presidente. Mas Fields também disse que os repórteres presos em uma “bolha da cidade grande” devem ir “visitar a América do meio, onde os preços do gás estão em mínimos recordes”.

Fields não definiu o termo “A América Central”, mas sua afirmação está errada independentemente: os preços dos gases de hoje em todo o país são significativamente maiores do que em vários anos anteriores, mesmo quando ajustados pela inflação.

Para citar apenas dois exemplos, os preços médios do gás são mais altos hoje (cerca de US $ 3,17 nacionalmente, por AAA) do que em vários pontos do primeiro mandato de Trump e em vários pontos da década de 1990, quando a média nacional passou algum tempo abaixo de US $ 1 por galão; US $ 1 em março de 1999 tiveram o poder de compra de US $ 1,94 em março de 2025.

“Os preços do gás não estão próximos do recorde em um único estado. Os preços atuais estão muito acima dos mínimos recordes”, disse De Haan, do Gasbuddy, em um email.

Os campos não responderam imediatamente a uma solicitação de acompanhamento para explicar essa reivindicação falsa.