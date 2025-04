Verificação de fatos: Trump diz falsamente na Europa não compra nada de nós, exagera muito déficit comercial com a China

Washington

CNN

–



Falando aos repórteres no domingo na Força Aérea Um, o presidente Donald Trump defendeu suas novas tarifas globais com uma série familiar de falsas reivindicações sobre tarifas e comércio.

Como ele antes, Trump exagerou descontroladamente o déficit comercial dos EUA com a China – descrevendo -o como mais de três vezes maior do que realmente é. Ele repetiu sua falsa alegação frequente de que a China pagou as tarifas que impôs durante sua primeira presidência aos produtos chineses importados; Esses pagamentos foram feitos por nós, importadores. E ele mais uma vez descreveu falsamente o comércio com a Europa, dizendo erroneamente que o continente não compra “nada” dos EUA. Na realidade, a União Europeia comprou cerca de US $ 649 bilhões em exportações americanas em 2024.

As observações de domingo de Trump também incluíram afirmações imprecisas sobre outros assuntos, mas seguiremos as tarifas e o comércio neste artigo. Aqui está uma verificação de fato.

Trump disse no domingo que os EUA têm um déficit comercial com a China de US $ 1 trilhão ou mais.

“Temos um tremendo problema de déficit com a China. Eles têm um excedente de pelo menos um trilhão de dólares por ano. Acho que é como um trilhão de um”, disse ele.

Como observamos nas verificações de fatos anteriores, esses números não estão próximos da precisa. De fato, as estatísticas federais oficiais mostram que o déficit comercial de 2024 com a China no comércio de bens e serviços foi de cerca de US $ 263 bilhões. Mesmo se você excluir o comércio de serviços, no qual os EUA se destacam, e contam apenas comércio de mercadorias, o déficit de 2024 com a China foi de cerca de US $ 295 bilhões.

Os EUA nunca se aproximaram de um déficit comercial de US $ 1 trilhão com a China. Somente o déficit no comércio de mercadorias atingiu um recorde de cerca de US $ 418 bilhões sob Trump em 2018, antes de recuperar menos de US $ 400 bilhões nos anos seguintes.

Trump repetiu sua afirmação regular de que a China pagou as tarifas que ele impôs às importações chinesas durante sua primeira presidência, declarando erroneamente: “Eu peguei, durante meus quatro anos, centenas de bilhões de dólares da China”.

De fato, os importadores dos EUA, não exportadores estrangeiros como a China, efetuam os pagamentos tarifários ao governo dos EUA e estudam após estudos descobriram que os americanos sofreram a esmagadora maioria do custo das tarifas de primeiro mandato de Trump na China. É fácil encontrar exemplos específicos de empresas que passaram pelo custo das tarifas para os consumidores dos EUA.

Trump fez uma série de falsas reivindicações sobre o comércio com a Europa, todas as repetições de comentários anteriores.

Ele disse no domingo: “Eles não levam nossos carros. Eles não tomam nossos produtos alimentícios. Eles não pegam nada. E nós levamos seus carros: Mercedes, Volkswagen, BMW. Sabe, levamos seus milhões de carros. Eles não levam carros. Eles não levam nosso produto agrícola. Eles não tomamos nada.”

Nada disso está correto.

“Eles não tomam nada” está longe da verdade. Enquanto a União Europeia certamente tem algumas barreiras comerciais que dificultam as empresas americanas para exportar produtos para lá, as estatísticas federais oficiais mostram que os EUA exportaram cerca de US $ 649 bilhões em bens e serviços para a União Europeia em 2024.

É igualmente falso que “eles não levam nossos produtos agrícolas”. Embora a UE tenha algumas barreiras comerciais que impedem as exportações agrícolas dos EUA, o Departamento de Agricultura dos EUA diz que a UE comprou US $ 12,8 bilhões em exportações agrícolas dos EUA em 2024, tornando-o o quarto maior mercado de exportação para produtos agrícolas e relacionados dos EUA atrás do México, Canadá e China.

E enquanto as montadoras americanas costumam lutar para ter sucesso na Europa, Trump foi longe demais quando disse: “Eles não levam carros”. De acordo com um relatório no mês passado da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, “164.857 carros fabricados nos EUA foram exportados para a UE em 2024”, avaliados em cerca de US $ 8,4 bilhões nas taxas de câmbio atuais. (Alguns deles são veículos fabricados por montadoras europeias em plantas nos EUA.)