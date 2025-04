Verificação de fatos: Trump está sobre o preço de ovos, mantimentos e gás

Washington

CNN

–



Gás. Mantimentos. Ovos. Na última semana, o presidente Donald Trump mentiu sobre o preço de todos eles – usando esse engano repetido para tentar minimizar as preocupações generalizadas de que suas tarifas alimentarão a inflação.

Aqui está uma verificação de fato.

Trump afirmou na quinta -feira passada que os preços do gás “atingiram US $ 1,98 ontem em alguns estados”. Isso não era verdade. Nenhum estado tinha um preço médio do gás abaixo de US $ 2,70 por galão na quarta -feira, de acordo com dados da AAA, que relataram uma média nacional de cerca de US $ 3,17 por galão. E o preço mais baixo de quarta -feira encontrado pela empresa Gasbuddy, que rastreia dezenas de milhares de postos de gasolina em todo o país, foi de US $ 2,19 em uma estação no Texas.

A Casa Branca não pôde substanciar a reivindicação de Trump quando a CNN perguntou, e acrescentou uma nova alegação falsa de que os preços do gás na “América do meio” estão em “Record Lows”. Então Trump disse no dia seguinte que três Os estados atingiram US $ 1,98 por galão na quinta -feira. Também não havia base para isso; A menor média estadual de AAA na quinta -feira também foi de US $ 2,70 por galão, e Gasbuddy novamente não encontrou estações que vendem por menos de US $ 2,19 por galão.

Trump afirmou na última quinta e sexta -feira que os preços dos supermercados “estão baixos” e depois alegaram na terça -feira que “desceram”. Falso novamente. Os preços médios de supermercado em março aumentaram cerca de 0,49% em relação a fevereiro, de acordo com dados federais do índice de preços do consumidor, que foi o maior salto mês a mês desde outubro de 2022. Os preços médios de supermercado em março também aumentaram cerca de 2,41% em relação a março anterior, o maior salto ano a ano desde agosto de 2023.

Esses aumentos ocorreram antes de Trump impôs 10% de tarifas no início de abril sobre as importações da maioria dos países, que certamente aumentarão os preços de alguns itens de supermercado.

Os preços dos ovos aumentaram no ano passado em meio a um surto de gripe de ave. Trump afirmou na terça -feira que “como você sabe, o custo dos ovos caiu como 93, 94% desde que assumimos o cargo”. Isso é muito impreciso.

Um declínio de 93% ou 94% do custo médio nacional do consumidor de uma dúzia de ovos de grande grau A em janeiro, cerca de US $ 4,95, significaria que os ovos agora estão custando aos consumidores menos de 38 centavos por dúzia. Qualquer comprador de supermercado pode dizer que não está nem perto do verdadeiro; Em março, esse preço médio nacional atingiu um recorde de cerca de US $ 6,23 por dúzia. É muito possível que a média de abril seja menor – os dados serão publicados em maio – mas claramente não tão baixo quanto Trump disse.

A Casa Branca havia apontado anteriormente os preços dos ovos no atacado como evidência de melhoria, embora esses não sejam os preços que os consumidores pagam nas lojas. Os preços do atacado caíram substancialmente desde o final de fevereiro, mas, novamente, não tanto quanto Trump afirmou. Na sexta -feira, o preço nacional por atacado por uma dúzia de grandes ovos brancos era de US $ 3,13, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, abaixo dos US $ 6,55 na sexta -feira, depois que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro. Isso é um declínio de cerca de 52%, não 93%ou 94%.

A Casa Branca também não pôde substanciar a reivindicação de “93, 94%” de Trump. Em vez disso, a porta -voz Anna Kelly enviou um email para a CNN um comentário na quarta -feira que os preços dos ovos afirmados estão “desativados” sob Trump por causa de seus esforços para combater a gripe pássaro.