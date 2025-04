Verificação de fatos: Trump faz reivindicações falsas sobre a China, Japão e a UE na reunião do gabinete

Washington

CNN

–



O presidente Donald Trump fez uma série de falsas reivindicações em comentários televisionados na quinta -feira em uma reunião de seu gabinete, incluindo afirmações imprecisas sobre as relações dos EUA com a China, Japão e União Europeia.

Aqui está uma verificação de algumas de suas observações, a maioria das quais a CNN já desmascarou antes.

O déficit comercial dos EUA com a China: Trump repetiu sua falsa alegação de que “a China tem um excedente de US $ 1 trilhão” com os EUA no comércio. Isso não está próximo da precisão. De fato, as estatísticas federais oficiais mostram que o déficit comercial dos EUA com a China no comércio de bens e serviços foi de cerca de US $ 263 bilhões em 2024. Mesmo se você excluir o comércio de serviços, no qual os EUA se destacam, e contam apenas comércio de mercadorias, o déficit de 2024 com a China foi de cerca de US $ 295 bilhões.

Os EUA nunca se aproximaram de um déficit comercial de US $ 1 trilhão com a China. Somente o déficit no comércio de mercadorias atingiu um recorde de cerca de US $ 418 bilhões sob Trump em 2018, antes de recuperar menos de US $ 400 bilhões nos anos seguintes.

Quem paga as tarifas de Trump na China: Trump repetiu sua falsa alegação falsa frequente de que, devido às tarifas que impôs durante seu primeiro mandato, a China pagou aos EUA centenas de bilhões de dólares. De fato, os importadores dos EUA, não exportadores estrangeiros como a China, efetuam os pagamentos tarifários ao governo dos EUA e estudam após estudos descobriram que os americanos sofreram a esmagadora maioria do custo das tarifas de primeiro mandato de Trump na China. É fácil encontrar exemplos específicos de empresas que passaram pelo custo das tarifas para os consumidores dos EUA.

A presença militar dos EUA no Japão: Trump afirmou falsamente que os EUA têm um acordo com o Japão, no qual os EUA defendem o Japão, gastando “centenas de bilhões de dólares” para esse fim, mas “pagamos todo o dinheiro; eles não pagam nada”. De fato, o Japão fornece bilhões de dólares por ano em apoio à presença militar dos EUA no país.

O Escritório de Responsabilidade do Governo Federal escreveu em um relatório de 2021 que os dados obtidos do Departamento de Defesa dos EUA mostraram que, de 2016 a 2019, o Japão forneceu US $ 12,6 bilhões “em pagamentos em dinheiro e apoio financeiro em espécie” para a presença militar dos EUA-e também forneceu “apoio indireto, como aluguéis esquecidos em terras e instalações usadas por forças dos EUA, bem como impostos renunciados”, como impostos “, como aluguéis esquecidos em terras e instalações usadas, bem como fáceis de render” ” No mesmo período, afirmou o relatório, o Departamento de Defesa dos EUA obrigou US $ 20,9 bilhões para a presença militar dos EUA no Japão.

A formação da União Europeia: Trump repetiu sua falsa alegação de que a União Europeia foi “formada com o objetivo de aproveitar os Estados Unidos”.

Especialistas da União Europeia disseram à CNN que não há base para tais reivindicações, observando que os presidentes dos EUA apoiaram consistentemente os esforços de integração europeia.

“As reivindicações do presidente são absurdas”, disse Desmond Dinan, professor de políticas públicas da Universidade George Mason e outro especialista em história da integração européia, durante a primeira presidência de Trump. “As comunidades européias (precursor da UE) foram formadas na década de 1950 como parte de um plano europeu conjunto dos EUA para estabilizar e proteger a Europa Ocidental e promover a prosperidade, por meio de liberalização do comércio e crescimento econômico, em todo o espaço transatlântico compartilhado”.

John O’Brennan, professor de política européia da Universidade de Maynooth, na Irlanda, disse em entrevista nesta semana que a afirmação de Trump “não poderia estar mais errada ou imprecisa”, acrescentando que é “bizarramente em desacordo com a história” – em que os EUA prestaram apoio crítico à integração europeia após o continente seguinte.

Inflação durante o primeiro mandato de Trump: Trump repetiu sua falsa alegação de que “fui quatro anos sem inflação”, qualificando a reivindicação momentos depois dizendo “não tínhamos inflação, essencialmente”. Ele se deu um pouco de espaço de manobra com a palavra “essencialmente”, mas houve de fato alguma inflação durante seus primeiros quatro anos no cargo; Os preços subiram cerca de 8% desde o início dessa presidência até o fim. A inflação ano a ano foi de 1,4% no mês em que deixou o cargo, em janeiro de 2021, durante a pandemia Covid-19.

Migração, prisões e instituições mentais: Trump repetiu sua afirmação familiar sobre como os líderes estrangeiros – em países “em todo o mundo” – supostamente esvaziaram suas prisões, “instituições mentais” e “asilos insanos” para “despejar” pessoas dessas instalações nos EUA como migrantes durante a presidência de Joe Biden. Não há evidências da reivindicação de Trump, de que a campanha presidencial de 2024 de Trump não conseguiu corroborar. (A campanha não conseguiu fornecer nenhuma evidência, mesmo para sua alegação mais estreita de que os países da América do Sul, em particular, estavam esvaziando suas unidades de saúde mental para de alguma forma despejar pacientes nos EUA.)

Trump às vezes tentou apoiar sua reivindicação, fazendo outra alegação de que a população carcerária global caiu sob Biden. Mas isso também está errado. A população carcerária global registrada aumentou de outubro de 2021 a abril de 2024, de cerca de 10,77 milhões de pessoas para cerca de 10,99 milhões de pessoas, de acordo com a Lista Mundial da População Praricante, compilada por especialistas no Reino Unido.

“Faço uma pesquisa diária de notícias para ver o que está acontecendo nas prisões em todo o mundo e não vi absolutamente nenhuma evidência de que qualquer país esteja esvaziando suas prisões e enviando todas para os EUA”, Helen Fair, co-autora da Lista de População Nearal e Pesquisa do Instituto de Políticas de Crime e Justiça em Birkbeck, Universidade de Londres, disse em 2024 de junho de Trump, quando Trump fez uma reivindicação similar.

A parede da fronteira: Trump repetiu sua falsa alegação de que havia “571 milhas de parede de fronteira” construído na fronteira sul “no primeiro governo”. Esse é um exagero significativo; Os dados oficiais do governo mostram que 458 milhas foram construídas durante o primeiro mandato de Trump – incluindo ambas as paredes construídas, onde nenhuma barreira existia antes e a parede construída para substituir as barreiras anteriores.