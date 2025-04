Vestibular 2025 IFAL Penedo: Última chance para Química Industrial – inscreva-se

O Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo anunciou uma atualização no cronograma do Vestibular 2025 para o curso de bacharelado em Química Industrial. Agora, os interessados têm até o dia 28 de abril para se inscrever gratuitamente e exclusivamente pela internet, através do site exame.ifal.edu.br.

Detalhes da Inscrição e Requisitos

Para concorrer a uma das 40 vagas oferecidas, os candidatos devem:

Possuir o ensino médio completo até a data da matrícula;

Ter participado do ENEM em alguma edição entre 2009 e 2024.

O curso, oferecido presencialmente no período noturno, possui duração de cinco anos (10 períodos letivos) e é uma excelente oportunidade para quem deseja se destacar na área de Química Industrial.

Passo a Passo para a Inscrição

Acesso ao Sistema:

Visite o site exame.ifal.edu.br e navegue até “Seleções > Vestibulares”. Cadastro:

Se for o primeiro acesso, clique em “Fazer cadastro” para criar sua conta antes de iniciar a inscrição. Verificação de Dados:

Confirme todas as informações inseridas, pois a responsabilidade pela exatidão dos dados é do próprio candidato.

Documentação Necessária

No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos:

Documento Oficial com Foto: Frente e verso, contendo o número do CPF;

Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio: Cobrindo do 1º ao 3º ano ou equivalente;

Boletim do ENEM: Comprovante de participação em uma das edições realizadas entre 2009 e 2024, exibindo todas as notas das cinco áreas de avaliação (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação).

É fundamental ler atentamente o edital, principalmente o item V, que detalha os documentos exigidos. Preste atenção também na escolha do tipo de vaga – ampla concorrência ou cotas – já que o item IV esclarece os critérios para as vagas reservadas. Para essas últimas, o primeiro requisito é ter cursado o ensino médio em escola pública, seguido de avaliações relacionadas à etnia, renda familiar e necessidades específicas (com laudo médico para comprovação de deficiência).

Cronograma do Processo Seletivo

Inscrições: Até 28 de abril;

Lista Preliminar: Publicada em 29 de abril, com prazo para recursos em 30 de abril e 2 de maio. Nessa fase, candidatos com inscrições indeferidas poderão corrigir pendências diretamente no sistema, mediante envio de documentação complementar.

Resultado Preliminar: Disponível em 5 de maio, com a relação de classificados e suplentes.

Heteroidentificação: Realizada em até cinco dias úteis para validar as autodeclarações étnico-raciais dos candidatos das vagas reservadas (pretos, pardos, indígenas e quilombolas).

Divulgação Final: A lista definitiva de aprovados e o edital de matrícula serão publicados após a conclusão da heteroidentificação.

Suporte e Contato

Para esclarecimentos sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato com o Departamento de Seleção de Ingressos pelo e-mail [email protected]. Informações adicionais e suporte também estão disponíveis através dos canais oficiais do Campus Penedo:

Aproveite essa oportunidade e garanta sua inscrição no Vestibular 2025 do IFAL Penedo para o curso de Química Industrial. Não deixe para a última hora – o prazo se encerra em 28 de abril!