Vicente Luque vs. Kevin Holland definido para o UFC 316

Kevin Holland está permanecendo no meio -médio.

O UFC anunciou na sexta -feira que a Holanda deve enfrentar Vicente Luque no UFC 316. O evento acontece no dia 7 de junho no Prudential Center em Newark, NJ

Luque faz sua estréia em 2025 e o faz de uma vitória de 52 segundos sobre o Themba Gorimbo no UFC 310 em dezembro. O homem de 33 anos recuperou de uma derrota para Joaquin Buckley no UFC Atlantic City nove meses antes. Luque estava programado para enfrentar Nick Diaz em dois cartões de luta separados no ano passado, mas Diaz foi forçado a se retirar de ambos os concursos.

Holland faz sua rápida reviravolta habitual saindo de uma impressionante vitória de decisão contra o Gunnar Nelson no UFC London em março. A vitória marcou um retorno bem-sucedido à divisão de 170 libras depois de sofrer perdas de parada consecutiva no peso médio de Roman Dolidze e Reinier de Ridder.

O UFC 316 é encabeçado por uma revanche de campeonato de peso de pesos entre Merab Dvalishvili e Sean O’Malley.