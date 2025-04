Vicente Sánchez: Em Cruz Azul, você tem que ganhar todos os jogos

O técnico assume a responsabilidade da pressão na máquina antes do duelo de volta à América.

Em Cruz Azul Eles sabem que amanhã têm uma oportunidade única de se vingar contra Américadepois de não conseguirem superar os Eagles em casos de eliminação direta nos últimos 13 anos. Vicente Sánchez suponha a responsabilidade da pressão na máquina, enquanto Ángel Sepúlveda Ele está ciente de que é uma parte transcender na história do cimento.

Vicente Sánchez falou antes do duelo contra a América na Copa dos Campeões da Concacaf. Imag7

“É um jogo em que você precisa vencer para poder passar, é um jogo diferente, os fãs nos fizeram sentir a importância para eles. Estamos Cruz Azulem Cruz Azul Você tem que vencer todas as partidas e este é um torneio internacional que é muito importante para a instituição ”, foram as palavras de Vicente Sánchez na conferência antes do duelo contra América em Copa dos Campeões da CONCACAF.

“É um jogo muito importante, porque é um torneio internacional. Amanhã venceremos, isso é o pensamento de todos. Certamente será um bom jogo de ver e vamos fazer tudo. Todos os jogos são lindos, todos os jogos são a mesma demanda para vencer, mais ao criar um jogo inteligente e saber o que jogamos”.

Ángel Sepúlveda vê vingança contra a América

Ángel Sepúlvedaque já tem experiência em duelos de eliminação direta contra Américamas ele não conseguiu vencer os Eagles, ele considera que o duelo de amanhã é uma revanche para Cruz Azulalém disso, é uma oportunidade para a equipe passar na história do clube.

“Tivemos partidas muito interessantes, nas quais não temos que ser vitoriosos, amanhã temos uma revanche, pessoalmente, eu vejo. Sei que estamos preparados, é uma oportunidade que temos que transcender como equipe, como jogadores, como instituição”.

Consulta aqui Todas as notícias e resultados da liga MX.

Pela experiência que Ángel Sepúlveda teve duelos de eliminação direta que você já jogou antes Américaconsidere que a chave é ser esmagadora e cometer os menos erros possíveis.

“Acho que temos que cuidar de tudo, de cada peça, de todas as decisões, de cada erro. Temos que fazer um jogo interessante e inteligente e cometer os menos erros possíveis, que nos custaram, nos jogos anteriores, não colocamos o que tivemos”.

Cruz Azul fechou a preparação com uma visita de seu portão e víctor Velázquez

Cruz Azul fechou sua preparação para o retorno das quartas de final contra América do Copa dos Campeões da CONCACAF Com a visita do Blue Blood e Víctor Velázquez, que esteve em La Noria durante o último treinamento da máquina para o jogo de terça -feira.

Os membros do Blue Blood chegaram ao Noria cedo para recrutar tudo e poder cantar para os jogadores no momento em que pularão para o campo 1 da Noria para realizar trabalhos de aquecimento, uma situação que aconteceu às 10:00 da manhã.

Cruz Azul fechou a preparação em Noria para a partida contra a América da Copa dos Campeões da Concacaf com a visita do sangue azul e sob os olhos de Víctor Velázquez.@Espnmx pic.twitter.com/hjemnbzl2j – Javier Rosas (@javi_rosas5) 7 de abril de 2025

De um lado de La Porra, havia Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azulque testemunharam o treinamento dos jogadores de sua caixa, na qual também outras pessoas que acompanharam o gerente por alguns minutos.

Depois que a sessão quente terminou, que durou cerca de meia hora, os jogadores e a equipe técnica se aproximaram da área onde o bastão estava localizado para agradecer e uma fotografia em grupo foi tirada para ir ao tribunal 2, na qual eles realizaram o restante do treinamento.