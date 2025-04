VÍDEO: A raiva de Messi com Vancouver-Internter Miami Cubas

Ele festa entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps para a primeira etapa das semifinais do CONCACAF CHAMPIONS CUP Ele tinha um cruzamento picante como protagonista Lionel MessiQuem Ele ficou com raiva e discutiu com Andrés Cubas.

Cubas teve a tarefa de marcar Messi e 10 ficou com raiva. Getty Images

No BC Place Canadian, onde as garças procuram dirigir o empate do concurso continental, Messi, como uma marca pessoal, Cubas, um paraguai nacionalizado argentino que emergiu dos juniores de Boca.

E a travessia, que teve vários atos, começou em 20 minutos, quando os 10 tiraram um rival com um toque luxuoso e receberam um Sentir sem Cubas Ballque cortou o ataque e a seiva do cartão amarelo.

Mas o momento da maior tensão ocorreu um tempo depois, aos 29 ‘, já com as instalações 1-0 acima, quando Messi se livrou de Cubas e terminou. Até agora parecia normal, mas as câmeras capturaram o ex -Barcelona e PSG recriminando veementemente, até cara a cara, uma ação atrás do volante central.

Embora não estivesse claro o que ele afirmou, poderia ser assim Ele deixou o pé quando chutoudepois de tirá -lo da camisa.

Um minuto depois, quando a peça parecia ter sido deixada para trás, Messi e Cubas continuaram discutindo e, depois de meia hora, quando a boca anterior recebeu no campo oposto, Messi caiu com tudo, embora o missionário tenha tirado a bola apenas a bola e o campeão do mundo não o tenha impactado.

No complemento, parecia que a tensão continuaria, porque Jordi Alba atravessou as oficinas anteriores no primeiro, mas então a situação não foi para adultos.

A luta entre Lionel Messi e Andrés Cubas

