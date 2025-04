Vídeo: Bryce Mitchell, Jean Silva fica cara a cara durante a intensa conferência de imprensa do UFC 314 antes da luta

MIAMI, FL – As coisas estão começando a aquecer antes do UFC 314.

Neste sábado, Alexander Volkanovski parece recuperar o título vago contra o Diego Lopes no evento principal do UFC 314 no Kaseya Center, em Miami. Mas na conferência de imprensa pré-luta de quinta-feira, foi a principal luta de cartas entre Bryce Mitchell e Jean Silva que roubou o show.

Mitchell e Silva tiveram duras palavras um para o outro durante todo o acúmulo dessa luta, e essa energia continuou durante a conferência de imprensa.

Depois que Silva começou a latir em Mitchell, o nativo do Arkansas respondeu dizendo que “colocou muitos cães no meu dia”. As coisas então quase ferveram quando eles vieram literalmente com o Mike Maynard, complacente do UFC, fazendo o possível para manter os lutadores separados.

Silva até fez o possível para empurrá -los ao limite, latindo para ele novamente, mas Mitchell se contorceu e eles se separaram sem problemas.

No confronto do evento principal, as coisas respeitavam entre Volkanovski e Lopes, embora talvez um pouco mais se encaixe desde que Lopes quase chegou a golpes com Yair Rodriguez apenas alguns minutos antes da conferência de imprensa.

Assista ao vídeo dos headliners e de outras estrelas da carta principal do UFC 314, voltada para a conferência de imprensa pré-luta de quinta-feira acima.