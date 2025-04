Na conferência de imprensa do UFC 314, todo o cartão principal do evento de sábado responderá às perguntas da mídia na quarta -feira à tarde.

O ex -campeão do UFC Alexander Volkanovski, Diego Lopes, Michael Chandler, Paddy Pimblett, Bryce Mitchell, Jean Silva, Yair Rodriguez, Patricio Pitbull, Nikita Krylov e Dominick Reyes devem participar do evento.

A conferência de imprensa do UFC 314 acontecerá às 17h et.