Vídeo de acidente de carro da Alijah Arenas mostra o destruidor de arremessos, Star Writhing é fundamental

Alijah – que nos disseram que ficou sem camisa e os sapatos quando os bons samaritanos o alcançaram – foi puxado do passeio e colocado na estrada, a poucos metros do acidente. Você pode isso ele rolando com dor aparente … tudo enquanto tenta recuperar o fôlego.

Alijah, filho da ex -estrela da NBA Gilbert Arenasé um recruta de cinco estrelas que se comprometeu com a USC no início deste ano. Ele teve uma média de 31 pontos e 7,8 rebotes … e foi tão impressionante que nos disse no início deste mês, a adidas realmente teve O atingiu para um acordo de patrocínioPara.