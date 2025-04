O vídeo de pesagem do UFC Kansas City apresenta 28 lutadores pisando na escala na tarde de sexta-feira em Kansas City, Missouri. Confira os destaques dos pesadas oficiais abaixo.

No evento principal, os principais candidatos Ian Machado Garry e Carlos Prates precisam atingir o limite de 171 libras para a luta sem peso médio. Garry – atualmente o número 6 do MMA Fighting Global Rankings – foi suas oito primeiras lutas no UFC antes de perder a decisão de Shavkat Rakhmonov no UFC 310.

Prates está 4-0 no UFC, com todas as suas vitórias chegando por nocaute.

Carlos Prates atinge a escala a 170 libras

Zhang Mingyang pesa 206 libras no evento Co-Main!

As pesagens oficiais do UFC Kansas City são às 10h ET.

As pesagens cerimoniais da cidade do UFC Kansas são às 17:00 ET. Uma transmissão ao vivo do evento pode ser assistida acima.

Confira os resultados da pesagem do UFC Kansas City abaixo.

Cartão principal (ESPN2, ESPN+ às 21:00 ET)

Ian Machado Garry (171) vs. Carlos Prates (170)

Anthony Smith vs. Zhang Mingyang (206)

Giga Dry vs. David para esperar

Michel Pereira (186) vs. Abus Magomedov (185,5)

Randy Brown (171) vs. Nicolas Dalby (171)

Ikram Alisters (185.5) vs. Andre Muniz (185,5)

Cartão preliminar (ESPN+ às 18:00 ET)

Matt Schnell (126) vs. Jimmy Flick (126)

Evan Elder (156) vs. medidor jovem

Chris Gutierrez (146) vs. John Castaneda

Da’mon Blackshear (135,5) vs. Alatengheili (136)

Malcolm Wellmaker (135) vs. Cameron Saaiman (135)

Jaqueline Amorim (116) vs. Polyana Viana (115.5)

Timmy Cuamba (146) vs. Roberto Romero (145)

Chelsea Chandler (134) vs. Joselyne Edwards (136)