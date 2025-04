Vídeo: Diego Lopes, Yair Rodriguez separado por segurança depois de entrar em altercação aquecida na conferência de imprensa do UFC 314

Diego Lopes e Yair Rodriguez tiveram que envolver a segurança para mantê-los separados depois que os pesos de penas quase chegaram a golpes durante a conferência de imprensa pré-luta do UFC 314 na quinta-feira.

Enquanto os dois lutadores estão enfrentando diferentes oponentes no cartão pay-per-view, o momento mais acalorado aconteceu entre eles quando Lopes foi perguntado se ele poderia considerar Rodriguez para seu próximo oponente no UFC 320 no México se ele atravessa Alexander Volkanovski. A guerra de palavras aumentou rapidamente depois que Rodriguez fez comentários durante o dia da mídia do UFC 314 na quarta -feira que não gostava de Lopes representando o México, apesar de ter nascido no Brasil.

Em resposta, Lopes disparou de volta a Rodriguez com um lembrete sobre seu recorde atual, enquanto ele se prepara para uma luta contra o ex-campeão do Bellator, Patricio Pitbull, com duas derrotas seguidas.

“Quantas perdas ele tem em uma fileira?” Lopes gritou. “Quantas perdas seguidas ele tem?”

Uma fração de segundo depois, Rodriguez estava de pé com um microfone na mão quando começou a gritar de volta aos Lopes do outro lado do palco. Lopes então se juntou a ele quando os lutadores começaram a gritar um com o outro, com a segurança rapidamente entre eles.

“Diga isso no meu rosto!” Lopes gritou (via tradutor do UFC Fabiano Buskei). “Você quer lutar comigo? Não fale sobre meu time!”

A briga acalorada continuou, com os lutadores falando espanhol um com o outro enquanto a segurança tentava mantê -los para impedir uma briga em potencial no palco.

Depois que a conferência de imprensa terminou com os lutadores que se separam de dois lados diferentes do palco para os confrontos habituais, Lopes e Rodriguez se uniram novamente.

Por um momento, parecia que as cabeças mais frias prevaleceram quando os lutadores estavam conversando, mas não parecia que as coisas foram resolvidas quando os gritos logo foram retomados com a segurança afastando os lopes da interação.

Por mais que ele queira jogar com Rodriguez no momento, Lopes agora volta toda a sua atenção para Volkanovski e o vago título de luta pelo UFC 314 no sábado. Dependendo do resultado, os Lopes podem ter a chance de acabar com seu rancor contra Rodriguez com o UFC 320 – a última parte da série Noche UFC – foi para Guadalajara, México, em setembro.