VÍDEO: EX-UFC Heavyweight Maurice Greene Scores apresentou papel em Nova Jordan Peele produziu filme de terror

O peso pesado do ex-UFC Maurice Greene está adicionando seu currículo fora da gaiola depois de conseguir um papel de destaque no novo filme de terror Eleque está sendo produzido pelo vencedor do Oscar Jordan Peele.

O primeiro trailer para Ele Deixou na sexta -feira com Greene fazendo uma aparição aterrorizante no meio das filmagens, com o lutador veterano aparecendo com sangue no rosto durante uma sessão de treinamento com a estrela principal Tyriq Withers.

O filme também é estrelado por Marlon Wayans, Tim Heidecker, Jim Jefferies, australiano Jim Jefferies, além de Greene e Hip Hop Star Guapdad 4000, bem como a candidata do Grammy Tierra Whack, com os três últimos fazendo suas estréia no filme.

Ele segue Withers como Cameron Cade, um quarterback de estrela em ascensão que dedicou sua vida e identidade ao futebol. Na véspera da combinação anual do futebol profissional, Cam é atacado por um fã desequilibrado e sofre um trauma cerebral potencialmente final de carreira.

Apenas quando tudo parece perdido, Cam recebe uma tábua de salvação quando seu herói, Isaiah White (Wayans), um lendário zagueiro de oito vezes campeonato e megastar cultural, se oferece para treinar Cam no composto isolado de Isaiah que ele compartilha com sua esposa influenciadora de celebridades, Elsie White (Julia Fox; Jóias sem cortes, sem movimento repentino). Mas, à medida que o treinamento de Cam acelera, o carisma de Isaías começa a se transformar em algo mais escuro, enviando seu protegido por uma toca de coelho desorientadora que pode custar -lhe mais do que ele jamais negociou.

Ele é dirigido por Justin Tipping, com base em um script da Black List dos escritores Zack Akers e pula Bronkie com Peele a bordo como produtor executivo através de sua gravadora Monkeypaw Productions com o filme sendo distribuído por fotos universais.

Confira o novo trailer para ele pegar a aparência de Greene e prepare -se para o filme pousar nos cinemas em 19 de setembro.