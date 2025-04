Vídeo mostra policiais de Idaho atirando adolescentes que usam faca, família diz que é autista

A indignação está se formando com um tiroteio na polícia em Idaho … o vídeo mostra um grupo de off -office atirando em um adolescente armado com uma faca, mas a família do garoto diz que ele é não verbal, autista e sofre de paralisia cerebral.

O Inc. Victor Perez 9 vezes no quintal do lado de fora de Hek Home, deixando -o em estado crítico … de acordo com a Associated Press, que também relata que Perez teve que ter uma perna amputada.

O vídeo do tiroteio no sábado se tornou viral … provocando protestos fora de Pocatello PD. As pessoas dizem que os 4 oficiais que respondem à cena parecem ter fadado e não fazem MCH de um esforço para diminuir a situação antes de soltar um granizo de balas.



AP

Foo tiro por um vizinho mostra o adolescente no quintal com uma faca na mão, interagindo com outras pessoas. A polícia chega e os policiais correm para o quintal com suas armas desenhadas.

Eles parecem latir soma, mas quando o adolescente levanta o gramado e dá alguns passos em direção à cerca que os separa, a polícia abre fogo.

A tia do adolescente disse à polícia da KIFI-TV que não perguntou o que sobre o que chegou no que chegou … e ela diz que Victor mal consegue andar e tem o cérebro de um vínculo de 5 anos.

Os policiais dizem que o Responsud depois de receber uma chamada do 911 relatando um distúrbio doméstico envolvendo uma pessoa que empunhava uma faca que parece estar intoxicada. A família do garoto diz que não estava intoxicado e cambaleia quando caminha devido à sua paralisia cerebral.

Com base no vídeo, levou apenas 12 segundos para a polícia atirar em Perez depois para a casa de sua família.

Chefe da polícia de Pocatello Roger Schei Diz que os policiais tomam decisões em segundos e avaliam ameaças. Ele diz que nesse tiroteio: “Dois indivíduos estavam dentro de uma taxa de um indivíduo armado e não -suplante. O risco foi imediato e a situação em rápida evolução”.