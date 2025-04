O UFC 314 está quase aqui, e o vídeo ‘UFC 314 Countdown’ analisa mais de perto as duas primeiras lutas em Las Vegas, Nev., No sábado à noite.

No evento principal, o ex -campeão do UFC Alexander Volkanovski e Diego Lopes se encaixam no título vago de penas. Michael Chandler e Paddy Pimblett, que tem 6 a 0 no UFC, entrarão em conflito em uma luta leve no evento de cooperamento.

Confira o vídeo ‘UFC 314 Countdown’ acima.