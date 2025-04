Vigilância Sanitária de Penedo orienta população sobre compra de peixe

O peixe é o alimento mais vendido e consumido durante a Semana Santa e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária, alerta a população penedense para redobrar a atenção na hora de comprar o pescado de sua preferência.

O alerta da Prefeitura de Penedo vai para a necessidade de o consumidor observar os seguintes aspectos no momento da compra: coloração, odor, temperatura de conservação e do pescado. No caso dos congelados, prestar atenção nas informações do rótulo.

A primeira coisa a ser notada, de acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, é observar as condições do local onde estão sendo comercializados os pescados. Analise se os vendedores estão usando luvas e manipulando corretamente os produtos.

O local de comercialização deve estar limpo e os pescados acondicionados em gelo para manter a temperatura baixa, adequada para manter a qualidade do pescado.

Na hora de escolher o peixe também é importante observar se as brânquias estão avermelhadas e úmidas, se as escamas estão firmes e se os olhos estão salientes e brilhantes. Olhos fundos e opacos são sinais de que o pescado não está fresco.

A Vigilância Sanitária está sempre realizando fiscalizações semanais em vários estabelecimentos da cidade. Em caso de irregularidades, a população pode fazer uma denúncia pelo Whatsapp – (82) 99117-7172.

Pot Gabriela Flores – jornalista e social midia da SMS