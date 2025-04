Vinícius produziu para a Arábia, cada vez mais improvável: fontes

Os representantes do jogador não estão preocupados e não têm pressa de chegar a um novo acordo com o Real Madrid.

Como os Fuentes relataram ESPNé cada vez mais improvável do que Vinícius Júnior Ele se move para o Arábiajá que não houve contato recente entre o atacante e o Liga Pro Saudita e conversas foram iniciadas com o Real Madrid Sobre um novo contrato.

Os representantes do jogador foram contatados pela primeira vez pelo saudita no ano passado e Vinícius adiou qualquer decisão sobre seu futuro, com o seu contrato com o Madri Isso expirou em 2027, até este verão.

Vinítus diz que está feliz no Real Madrid e espera renovar contrato. Getty Images

No entanto, algumas fontes informaram ESPN Desde dezembro de 2024, não houve mais contato com os sauditas.

O ponto de contato anterior entre o Liga Pro Saudita e a equipe de Vinícius Foi Saad para Lazeez, vice -presidente da liga, de acordo com as fontes. Mas para Lazeez renunciou a sua posição no Spl Em março deste ano.

Enquanto isso, o Madri Ele entrou em contato com os representantes de Vinícius Em fevereiro, para iniciar negociações sobre uma reforma. O clube apresentou uma proposta de que, de acordo com as fontes, abordou o salário do jogador atual, que agora é de 17 milhões de euros (18,6 milhões de dólares) um ano após os impostos, incluindo o prêmio que recebeu por ganhar o prêmio O melhor para o jogador masculino da FIFA 2025.

A equipe de Vinícius Ele então apresentou sua própria proposta ao clube, que, segundo as fontes, foi significativamente diferente da oferta inicial do clube.

Ele Madri Ele ainda não respondeu com um contra -offie Laligaa Liga dos Campeões e a Copa del Rey, bem como para a Copa do Mundo de Clubes neste verão.

Fontes disseram a ESPN Que os representantes do jogador não estejam preocupados e não tenham pressa em chegar a um novo acordo. A abordagem inicial de Madri Em uma renovação, ocorreu antes da prática usual do clube para iniciar conversas contratuais com as estrelas dois anos antes do expiração dos contratos.

“Estou muito calmo, porque tenho contrato Até 2027, e espero que possamos renová -lo o mais rápido possível, porque aqui estou feliz “, disse ele Vinícius Em uma entrevista coletiva no mês passado.

UM Vinícius Eles pararam uma penalidade na derrota por 2-1 do Madri em casa contra Valência em Laliga Sábado.

A equipe viajou para Londres na segunda -feira, antes da primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal.