Vitória do Real Madrid que continua na luta da Laliga

O Real Madrid Victoria sobre Getafe com gol de Arda Güler e continua na luta de Laliga.

Madri um gol solitário de Arda Güler aos 21 minutos, com um chute da frente da área, deu a vitória ao Real Madrid em sua visita a Getafe (0-1) e permite que ele siga quatro pontos do líder da Laliga, Barcelona.

Já no segundo tempo, a equipe branca parou de controlar o jogo e o Getafe Ele foi capaz de amarrar, mas não teve sucesso em suas abordagens. Em uma ocasião dupla, por Peter González e Juanmi, aos 92 minutos que Thibaut Courtois parou, e em um tiro de Álvaro Rodríguez nos 96 em que o goleiro belga também se impôs.

Uma classe mestre de 45 minutos de Sorrindo e dois paradons no tempo adicional de Courtois foram suficientes para Real Madrid Para seguir a estela de Barcelona, ​​a quatro pontos de distância, graças a uma primeira parte excepcional do meio -campista turco, autor do gol com o qual a equipe branca permanece na luta por Laliga.

Sorrindo Ele aproveitou a oportunidade que Carlo Ancelotti deu a ele. Entre todas as novas peças que apareceram no Real Madrid Entre uma rotação maciça do treinador italiano, o mágico otomano retirou o pote das essências para fazer a diferença. Ele assinou um ato sublime inicial que coroou um gol e, embora tenha sido diluído na segunda parte, foi a chave para a sobrevivência branca.

jogar 1:15 Sapato! Arda Güler marca o Real Madrid 1-0 Arda Güler recolhe a bola na frente, é delineado e filmado com a direita ao lado do post direito, impossível para David Soria.

Com a final da Copa del Rey em um horizonte muito próximo, Ancelotti arriscou com seis mudanças. Ele descansou para homens -chave como Jude Bellingham ou Rodrygo e se tornou um balanceador de risco que optou por andar em um cabo muito fino que ligava os extremos de sucesso e fracasso. Em 180 minutos, os do Coliseu e do Cartuja, a temporada inteira pode ir para a pia.

Então, todos rolaram para lidar com um osso real que saltou para o campo de jogo mais conservador do que o normal. José Bordalás saiu para morder com mais três plantas djené, outra defesa, no centro do campo. Bordalás queria deixar o Real Madrid e jogue o parafuso em torno do Sérias. No entanto, a equipe de Ancelotti não era para piadas e trabalhou como uma equipe muito comprometida para não perder a trilha de Barcelona.

Arda Güler marcou o único gol do jogo de fora da área que deu a vitória do Real Madrid sobre o Getafe. Getty Images

E acima de tudo se destacou Sorrindo. Ancelotti deu galões ao turco, encarregado de organizar o jogo do Real Madrid. Todas as bolas passaram por suas botas. Sua posição no meio -campista, às vezes ancorada entre a defesa e o centro do campo, foi um sucesso total. O turco não decepcionou e marcou uma primeira parte a enquadrar.

Claro, o Real Madrid Ele pecou por uma certa indolência nos primeiros momentos do confronto, no qual Luis Milla, depois de dois minutos, conseguiu marcar com uma segunda linha que salvou Courtois com um bom trecho; Um prefeito de Borja, manchete depois de sete dias no banco, também foi apontado, mas não aproveitou um centro de Juan Iglesias medido em sua cabeça: ele terminou mal, fora do objetivo de Courtois quando estava sozinho diante do belga.

Aquele primeiro trimestre irregular de uma hora de Real Madrid Ele foi ao esquecimento assim que Güler se colocou nos controles. Até o final do ato inicial, apenas o idioma do turco era falado, que conseguiu a vontade do jogo para acabar com a sobrecarga o getafe.

Ele próprio estava encarregado de abrir o placar com um ótimo tiro de fora da área, mas com seu futebol de quilates, ele também foi o culpado das ocasiões que desperdiçou Fran García e Endrick. O primeiro conheceu David Soria e o segundo com Djené, que salvou sob os paus de mão na mão diante do goleiro do Getafe.

Mas ainda restavam 45 minutos. Ele Getafeeste curso, já correspondeu a 0-1 a Barcelona e rastreou outro 0-1 até o Atlético de Madrid. Tudo foi dito, um mundo à frente foi subtraído e o conjunto de Azulón teve a necessidade de adicionar três pontos para certificar a salvação. Bordalás terminou sua idéia inicial e retornou a 4-4-2 com a eletricidade de Coba da Costa e a altura e a corpulência de Uruguai Álvaro Rodríguez.

Ancelotti teve a idéia de conseguir Eduardo Cameraveda, atrasando Aurélien Tchouaméniy para avançar em Güler. E tudo o que funcionou como um relógio começou a ter rachaduras, embora Endrick tenha sido capaz de sentença com um corpo a lado contra a Soria, na qual demonstrou um tremendo egoísmo: com Güler ao seu lado para empurrar a bola, ele decidiu experimentar uma vaselina que a Soria adivinhou.

0-2 teria terminado o Getafeque com a má decisão de Endrick ele permaneceu vivo. Sem Camavinga, ferido no final, com dez jogadores no final sem mudanças para o francês, o Getafe tocou o gol com duas tentativas de Juanmi e Álvaro, que encontraram duas paradas de poupança de Courtois. O Getafe não aproveitou suas opções, o Real Madrid Ele sofreu e, graças a uma primeira parte de Güler e seu goleiro, ele ainda está vivo em uma temporada pela qual caminha em um fio que ainda não quebrou.