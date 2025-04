‘Vou apenas tocar a cabeça dele e ela explodirá’: Ilia Topuria na mudança para a divisão leve do UFC

O ex-campeão do UFC Featherweight, Ilia Topuria, já era um atacante poderoso, mas agora que ele está se mudando para 155, Topuria está prevendo que o poder que vai para os níveis que mudam o jogo.

“Você vai me ver aos 155 anos que vou tocar em alguém e vou tirar as luzes dele”, disse Topuria no Joe Rogan Experiência. “Eu não preciso tocar o queixo dele. Vou tocar a cabeça dele e ela explodirá.

“Sinto -me tão poderoso nessa classe de peso, tão poderoso, tão estável no chão. Você quer lutar? Vamos lutar. Não há problema. E eu tenho o tanque de gasolina por cinco dias, não cinco rodadas.”

Topuria desocupou o título de peso penas em vez de uma mudança para a divisão carregada de 155 libras do UFC. O lutador invicto nocauteou Alexander Volkanovski para vencer o cinturão no UFC 298 em fevereiro de 2024 e depois o defendeu com sucesso ao se tornar o primeiro lutador a parar Max Holloway com ataques no UFC 308 em outubro passado.

A mudança permanente de uma classe de peso é um novo desafio para Topuria e, quando perguntado se há combatentes que estão competindo na classe de peso errada, Topuria diz que é sobre necessidades e circunstâncias individuais.

“Depende: alguns deles, sim. Alguns deles, não”, explicou Topuria. “Acho que há caras brigando aos 145 que poderiam lutar aos 135 porque são menores … como José Aldo. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um campeão mundial por tanto tempo e um dos melhores. Talvez ele tenha cortado o peso para 135 [earlier in his career] e não teria energia. ”