Weezer joga Coachella dias depois que a esposa do baixista foi presa

Scott Shriner E o resto de Weezer estão vivendo modalidades do axioma “The Show Black Go” … porque eles se apresentaram no Coachella Sea Dias depois que a esposa de Shriner foi presa.

A amada banda de rock pulou se apresenta no popular festival de música em Indirday … e, eles tocaram Somity of the Hits – correndo músicas como “My Name Is Jonas” e “Hash Pipe”.