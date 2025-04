Wendy Williams acrescenta a advogada Joe Tacopina à sua equipe jurídica

Reproduza o conteúdo do vídeo

Tacopina – que representou grandes estrelas como presidente Donald Trump Ex -ianque Alex Rodriguez e mais recentemente A $ AP Rocky – Apareceu é “TMZ Live” quinta -feira para falar sobre isso.

Confira o vídeo … ele confirma que está representando Wendy – no entanto, a partir de agora, é estritamente como seu advogado pessoal. Tacopina diz que estará no caso de tutela dela, mas os advogados da tutela precisam ser aprovados por um juiz, então ele ainda está passando por esse processo.

Os comentários de Tacopina vêm apenas alguns dias depois que os fãs começaram a se alinhar do lado de fora da instalação de vida assistida de Wendy para Demonstrar por sua liberdade – Cantando e piquetes na rua.

Nós nós nós nós relatamos que Joe estava interessado em se tornar o advogado de Wendy … algo que ele nos disse no “2 homens irritados” Podcast. Ele fez o anúncio sobre a representação dela no The Newsnation Show “Banfield” Quarta à noite