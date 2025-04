WestleMania 41 O que você prefere?!

A WestleMania 41 está saindo do chão neste fim de semana com a WWE WWE mais difícil e mais animada lutadores … e o TMZ está hipinatçando de um rosto fingido de fingimento de quem você prefere?!

Combatentes ferozes – como Cody Rhodes vs. John Cena Pendência, Tiffany Stratton vs. Charlotte Flair dando La Knight vs. Jacob fatu – Aguarde suas apostas!

Este fim de semana é o oitavo da WrestleMania (ele apoiou quatro vitórias e perdeu três no passado), enquanto está entusiasmando seu terceiro wrestlania … AJ está ganhando probs vencendo o cabeleireiro no departamento de cabelo, mas quem você faz, você está vendo

As coisas podem se tornar feias com Iyo céu vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripleyporque o campeonato mundial feminino será decidido com esta partida de ameaça tripla. Sky está programada para defender seu título contra a Belair e Ripley. Quem você está colocando seu dinheiro é?!