Whitecaps Ironiza com derrota de Pumas em Concacaf no estilo Minecraft

A equipe da MLS disparou Pumas da Copa da Concacaf Champions com uma imagem aludindo ao videogame popular

Vancouver Whitecaps ironizado com a eliminação de Pumas em Copa dos Campeões da CONCACAFpor meio de uma imagem publicada em redes sociais que mostra uma representação do escudo e animal de estimação de Auriazul feito no estilo do videogame Minecraft, acompanhado pela lenda “Realização alcançada: domesticar um puma”.

“Aqui, Gatito, Gatito,” foram outras palavras com as quais Vancouver Whitecaps Ele zombou Pumasdepois de obter um empate por 3-3 sobre a pontuação global da série nas quartas de final e seguir em frente, graças à regra de gol como visitante.

Whitecaps zombaram de Pumas nas redes sociais. X: Vancouver

Com 1-1 global no conselho global após 90 minutos, Vancouver Whitecaps Ele avançou no quadro graças a um objetivo de Sebastian Haalter (33 ‘); no entanto, Guillermo Martínez (37 ‘) empatou o duelo antes do intervalo.

No complemento, Pumas glória acariciada graças a Ignacio Pussetto (88 ‘), mas ainda com confete nos ombros e celebração com o cronômetro ainda em execução, Tristan Blackmon Ele desligou a 90 ‘+3’ e enviou a celebração ao banco canadense.

Este obstáculo Pumas em Copa dos Campeões da CONCACAF adiciona pressão a Efraín Juárez No banco, enquanto a equipe de Auriazul marcha no décimo local de Liga MX com 17 pontos e, embora esteja na área de reprodução, ambos Mazzatlán fc (16) como Chivas (16) Eles o seguem de perto.

As partidas que subtraam Pumas Na fase regular do Fechando 2015 Eles estão em casa contra FC Juárezno sábado, 12 de abril às 17:00 (19:00 ET) e Santos Laguna em 16 de abril às 21:05 (23:05 ET), bem como uma visita a Tigres No sábado, 19 de abril, às 21:00 (23:00 ET) na última data.