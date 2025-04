Xavier digno, ex-noiva, alcançar um acordo, soltar casos legais entre si

TMZ Sports Aprendeu … Como parte do acordo que os dois fizeram, a estrela de Kansas City Chiefs está rescindindo seu pedido de ordem de proteção, bem como a ação que ele entrou contra Jones Jones no final do mês passado.

“Lamento quaisquer mal-entendidos ou conflitos que surgissem minhas relações com minha ex-noiva”, recebeu Worthy em comunicado. “Eu também reconheço que meus representantes legais podem ter feito declarações públicas sobre minha ex-noiva que foram pretendidas para me proteger, mas foram perdidas”.

Worthy e Jones começaram a namorar no início de 2024, depois de se encontrarem no Texas no final de 2023. Eles ficaram noivos no verão de 24.