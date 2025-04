Yair Rodriguez se concentrou no título do UFC, mas Diego Lopes Fight ‘tem que acontecer’

A semana de luta de Yair Rodriguez não teve escassez de oposição.

Oficialmente, ele foi contratado para combater Patricio Pitbull no UFC 314 no sábado. Depois de derrotar Pitbull, ele pediu um tiro no título de peso penas, que mais tarde foi reivindicado por Alexander Volkanovski no final da noite. E depois há Diego Lopes.

Rodriguez e Lopes atualmente treinam para fora do México e os dois têm uma animosidade profunda um pelo outro que borbulhava na superfície durante a conferência de imprensa pré-luta da última quinta-feira em Miami. Os lutadores trocaram palavras e tiveram que ser separados por segurança.

Na conferência de imprensa pós-luta de sábado, Rodriguez foi perguntado se sua carne pessoal com Lopes tem prioridade sobre o combate a Volkanovski pela segunda vez.

“Aos olhos dos fãs, é claro, mas se você me perguntar, se você está na minha posição agora, a carne pode ficar de lado por enquanto”, disse Rodriguez. “A única coisa que estou procurando agora é lutar por esse cinto.

“O que aconteceu? Acho que quando chegar o momento, falaremos mais sobre isso, mas por enquanto, eu só quero me concentrar na luta pelo título, que está lutando contra o atual campeão Alexander Volkanovski em uma revanche e quero fazer isso em Guadalajara.”

Rodriguez marcou uma série de derrotas com uma decisão impressionante sobre Pitbull, que fez sua estréia depois de uma corrida de 15 anos competindo pelo Bellator, que incluiu três reinados como campeão de penas da promoção. “El Pantera” sente que seu desempenho combinado com as credenciais de seu oponente deve ser suficiente para ganhar uma revanche com Volkanovski.

Volkanovski derrotou Rodriguez – então campeão interino – em uma luta de unificação de título no UFC 290 em julho de 2023. Isso é uma perda que Rodriguez quer muito vingar, embora ele tenha garantido aos fãs que sua briga com lopes não se resolverá.

“Acho que isso tem que acontecer em algum momento”, disse Volkanovski. “Na verdade, conversei com meu amigo Marco Beltran e eu disse a ele: ‘Eu peguei você, irmão. Eu tenho esse para você. Vou me certificar de algum momento sempre que tiver a chance de lutar com ele, vou me certificar de que consegui para você.’ Eu não queria fazer – como você viu, [Lopes and I] Consegui tirar fotos juntos, eu consegui jogá -lo fresco pelo tempo que pudesse mantê -lo fresco, mas o cara estava tentando ser desrespeitoso na conferência de imprensa. Tentando gostar, ‘Oh, quantas perdas ele tem’, como me atacar assim.

“Eu fiquei tipo, ‘Você sabe o quê? É isso.’ Não sou mais capaz de fazer mais. ”

Enquanto Rodriguez se recusou a elaborar as questões exatas entre ele e Lopes, isso tem a ver com não apenas eles, mas com suas equipes. Lopes derrotou o companheiro de equipe de Rodriguez, Marco Beltran, em um evento da Lux Fight League em novembro de 2019 e, aparentemente, o sangue ruim só piorou a partir daí.

Complicando a situação de Rodriguez é o fato de Volkanovski já ser um e os casamenteiros podem decidir seguir uma direção diferente. Mas Rodriguez está confiante de que ele será reservado para um lugar de destaque no próximo evento do UFC 320 em Guadalajara, México, e faz sentido para ele que ele luta pelo título mais uma vez.

“Volkanovski lutou em todo o mundo”, disse Rodriguez. “Ele não lutou no México. Guadalajara não é uma elevação super alta, acho que faz sentido para o UFC trazer um enorme evento numerado em Guadalajara e acho que Volkanovski será capaz de correr de volta de mim, acho que ele ficará feliz em fazer isso.”