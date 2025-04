YouTube, Amazon e Meta se inscrevem para patrocinar o rolo de ovo de Páscoa da Casa Branca

CNN

–



A Casa Branca criou parcerias de alto dólar com o YouTube, Meta e Amazon, entre outros, para o rolo de ovos de Páscoa de segunda-feira, destacando os relacionamentos íntimos que os líderes dessas empresas de tecnologia procuraram cultivar com o governo Trump.

A Casa Branca, por meio de uma empresa de produção externa chamada Harbinger, solicitou patrocinadores corporativos para o tradicional evento de primavera que varia de US $ 75.000 a US $ 200.000, com a promessa de logotipo e oportunidades de marca, de acordo com um documento de nove páginas enviado a possíveis patrocinadores e relatado pela CNN pela primeira vez no mês passado.

Várias grandes empresas e associações de tecnologia americanas se inscreveram, de acordo com um comunicado oficial da Casa Branca no evento enviado pelo escritório da primeira -dama na sexta -feira.

O rolo de ovos foi financiado em particular sem dólares dos contribuintes por muitos anos. Todo o dinheiro arrecadado por Harbinger irá para a Associação Histórica da Casa Branca.

O lançamento de sexta -feira destaca uma “variedade de atividades divertidas graças à Associação Histórica da Casa Branca e suas parcerias”.

Isso inclui, de acordo com a Casa Branca, um “recanto de leitura, cortesia da Amazon”; o “palco do Bunny Hop, cortesia do YouTube”; uma “experiência de IA e oportunidade fotográfica, cortesia da meta”; e um “toque da oportunidade fotográfica do sino, cortesia da Bolsa de Valores de Nova York”.

Esses patrocínios vêm quando os líderes do Vale do Silício, que doaram para o fundo inaugural de Trump, perderam bilhões de valor como mercados – da NYSE para outros em todo o mundo – sofreram volatilidade como resultado das tarifas do presidente Donald Trump.

A CNN entrou em contato com as empresas de tecnologia.

O American Egg Board, que há muito apoia o evento, está novamente fornecendo 30.000 ovos cozidos, bem como um “Garden Café para guloseimas saborosas”.

Outros patrocinadores incluem a Associação de Toys, a International Fresh Produce Association e a National Confeitionners Association.

A Signature Brands, LLC, proprietária da marca Betty Crocker, fornecerá uma estação de decoração de biscoitos, e Gala estará hospedando um jogo de caça ao ovo digital.

A solicitação de patrocínios marca uma oferta sem precedentes de oportunidades de marca corporativa em jardins da Casa Branca, contrariando-se a regulamentos estabelecidos há muito tempo, proibindo o uso do cargo público para obter ganho privado.

Os patrocinadores em potencial receberam oportunidades para “nomear corretamente áreas ou elementos”, “logotipos apresentados na sinalização do evento”, “cestas de marca personalizada, lanches/bebidas ou lembranças” e “menciona nas comunicações oficiais de comunicações e postagens de mídia social”.

Ao ver o documento do Harbinger Pitch no mês passado, Richard Painter, que serviu no escritório do advogado da Casa Branca sob o presidente George W. Bush, disse à CNN que “não teria passado pelo escritório de advogados”.

“Isso teria sido vetado em cerca de 30 segundos na minha época”, disse ele. “Não estamos executando isso como um estádio de futebol, onde você obtém todos os logotipos em todo o lugar para chutar dinheiro”.