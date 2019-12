Menino morre após ser atacado por cães em SP

Um rapaz de 20 anos tentou socorrer a criança e foi mordido na perna. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Dr Arthur Ribeiro de Sabóia. Após receber curativos, tomou vacina antitetânica e foi liberado.

Quatro pittbulls, um rotweiller e um vira-latas atacaram o menino. Antes de a polícia chegar, moradores tentaram, sem sucesso, afastar os cães com paus e pedras. Quando a polícia chegou, atirou para afastar os cães. Durante o atendimento à criança, os cachorros tentaram atacaram novamente. Os policiais atiraram. Dois animais foram sacrificados. Um terceiro ficou ferido. Três ficaram acuados no canil dentro do imóvel.