Verdade ou Mentira de uma foto separando mãe mexicana de bebê é verdadeira?

Uma imagem está dando o que falar, nela mostra uma suposta mãe mexicana amamentando uma criança entre uma grade de proteção. A foto sugere que devido às medidas de Donald Trump a criança teria tido seu período de amamentamento prejudicado, mas será verdade isso?

Na verdade essa imagem foi publicada por um humorista italiano, Natalino Balasso, e provavelmente foi vista por algum brasileiro que achou chocante a imagem e resolveu postar, só que com a descrição totalmente diferente, veja:

Realmente a imagem é real, mas não se trata que uma separação entre os Estados Unidos e o México.

Essa foto foi tirada por um fotógrafo da rádio “FM de la Calle” na cidade portuária de Bahía Blanca, na Argentina, em 13 de janeiro 2013! Naquela época, cerca de 50 famílias ocuparam ilegalmente imóveis que estavam em construção com base no “Plan Federal de Viviendas” (um programa de provisão habitacional federal argentino que lembra o “Minha Casa, Minha Vida”) localizados no bairro Villa Delfina. Autoridades municipais haviam dado um prazo para que as pessoas desocupassem os imóveis e, alguns dias antes, a polícia cercou o local com um alambrado para impedir a entrada (o “ir e vir”) dos ocupantes. A energia elétrica e o abastecimento de água também foram cortados.

CONCLUSÃO

Não, a imagem não se trata de um casal mexicano.