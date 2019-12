Verdade ou Mentira que gay foi atropelado quando tirava sarro de Jesus?

Parece que sátiras relacionadas a religião de cristãos estão cada vez mais em alta, mas seria verdade que um homosexual teria sido atropelados após se fantasiar de Jesus Cristo e gravar vídeo com a música “I Will Survive”?

O vídeo que circula na internet alega que o ator teria sido atropelado por um ônibus ao dançar a música nas gravações, veja:



Mas seria verdade isso?

Como vocês puderam perceber, tudo não passou de uma brincadeira. Na verdade esse vídeo é bem antigo, mais precisamente de 2005, assim como pode perceber pela qualidade da imagem e do formato em 4:3.

The Musical é um videoclipe de paródia no qual Jesus canta o hit de Gloria Gaynor “I Will Survive”. O diretor é Javier Prato. O ator Miguel Mas interpreta o papel de Jesus. O filme passa por vários lugares, como uma loja, com Jesus andando por aí cantando “I Will Survive”.

O ator em questão é argentino e atualmente ele se encontra com 52 anos.

CONCLUSÃO

Não, o ator não morreu em acidente, tudo não passou de efeitos especiais.