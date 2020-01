Aconteceu no final da manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, um acidente envolvendo um automóvel da marca Renault, modelo Kwid Outsid 10mt, na cor branca, de placas QWH-2165, da cidade de Feliz Deserto, interior de Alagoas.

O sinistro ocorreu na via de acesso à cidade de Penedo, mais precisamente na rod. Eng. Joaquim Gonçalves, na Cerquinha das Laranjas, sentido Penedo / Maceió, pela AL-101 Sul.

As primeiras informações colhidas dão conta que o carro perdeu o controle e veio a colidir frontalmente contra um poste às margens da estrada.

A redação do site Boa Informação entrou em contato com a Assessoria do 11º BPM e a mesma informou que policiais estão se dirigindo até o local.

Mais informações em instantes

Da Redação