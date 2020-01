A apresentadora Ana Maria Braga revelou que luta mais uma vez contra um câncer. Durante o Mais Você, ela revelou que foi diagnosticada com câncer de pulmão, mal que já combateu anteriormente.

“Só recordando um pouquinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado e vocês me deram força. Um foi operado e o outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos anteriores, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia”, explicou.

“Eu descobri esse câncer no começo do ano, eu já sabia disso e vim aqui [ao ar] já com o encaminhamento que vou ter, no meu tratamento. E no dia 24, eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, que constitui de quimioterapia com imunoterapia, no hospital BP Mirante, lá em São Paulo”, adicionou.

“Eu não sabia se poderia estar aqui hoje, porque quando se faz uma quimioterapia e uma imunoterapia, como é meu tratamento, tem esses efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo, a quimioterapia é diferente, evoluiu, mas tem sintomas que quem faz quimioterapia sabe, tem dias que você fica mais sensível e a imunoterapia também pode ocasionar isso”, prosseguiu Ana.

“Quem está me tratando é o doutor [Antonio] Buzaid e diz que entrou nessa briga comigo como entrou nas outras: entrou para ganhar. E eu não tenho nenhuma dúvida de que vou ganhar”, disse a apresentadora.

Ana Maria separou alguns minutos do programa para revelar a notícia aos espectadores, dizendo que sempre aproveitou sua proximidade com sua audiência para poder ser transparente com notícias que a envolvem e afetam essa relação.

“É uma notícia importante, que se faz parte da minha vida, e é importante para mim, eu quero dividir com as pessoas que estão aqui, que me dão a oportunidade de estarem com vocês todos os dias”.

Fonte: TVeFamosos