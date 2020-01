Parece que o participante Petrix não caiu nas graças dos telespectadores que assistem o Big Brother Brasil 2020.

Acusado de ter ‘molestado’ Bianca Boca Rosa, ao topar sutilmente em seus seios, o ginasta agora vem sido perseguido de perto pelos telespectadores do BBB20. Mais uma vez com Bianca, Petrix agarrou a sister e chacoalhou seu corpo nela, o que pra muita gente deu a entender que ele estava ‘sarrando’ na influenciadora digital.

Agora o brother tá sendo acusado de esfregar suas partes íntimas na cabeça de Flayslane, que ainda estava alterada por ter ingerido muita bebida alcoólica na festa. Juntos na sala, outros brothers apenas riram e até fizeram piada da situação: “Quebra-nozes”.

Após a repercussão, a equipe da cantora se pronunciou. “Inadmissível!”, afirmou a conta oficial da sister, entre outras coisas.

Assista e tire suas conclusões:

Após episódio com Boca Rosa, internautas se revoltam novamente com Petrix, desta por encostar as partes íntimas em Flayslane durante “brincadeira”. #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/OsLuFYN81A

— PopZone (@PopZonebr) January 30, 2020