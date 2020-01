Bonner “demite” Regina Duarte ao vivo no Jornal Nacional

Regina Duarte anunciou nesta quarta-feira (29) que aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo na Secretaria Especial de Cultura. A notícia foi confirmada em reportagem no Jornal Nacional do mesmo dia — mas o que surpreendeu os telespectadores foi um comunicado feito ao vivo por William Bonner após a matéria, “demitindo” a apresentadora da TV Globo.

O âncora do telejornal da TV Globo leu uma nota da emissora: “Globo e Regina Duarte estão negociando o fim da relação contratual em função da decisão da atriz de aceitar o convite para ocupar a Secretaria Especial da Cultura”. Assista:

Regina Duarte demitida ao vivo no Jornal Nacional appreciation tweet; pic.twitter.com/QJTsGQLR50 — yan (@euyanzera) January 30, 2020

Esta não é a primeira vez que William Bonner faz um comunicado ao vivo sobre Regina Durante no Jornal Nacional. No dia 21 de janeiro, após o convite feito por Jair Bolsonaro à atriz, o âncora já havia enviado um recado à colega de emissora: “A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores”.