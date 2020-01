“Vocês têm noção de que dá pra ver o pulmão dela? Anorexia é uma doença e mata. Pelo amor de Deus, se cuida”, comentou um internauta. “Melhor comer um pouco, está magrinha demais”, disse outro. “Estou assustada com a magreza da Bruna”, opinou mais um.

Os comentários foram tantos que o nome de Marquezine entrou nos assuntos mais comentados no Twitter. A web se dividiu entre quem estava chocado com a foto e quem a defendesse.

“Vão cuidar da vida de vocês, cada dia vocês acham alguém para criticar. Se está gordo, falam, se está magro também falam. Nada está bom”, comentou um usuário.

No perfil da atriz, ela fez questão de se pronunciar sobre o assunto, indiretamente, ao compartilhar uma postagem de uma fã que a defendeu:

“Ser gordo ou ser magro não é sinônimo de uma pessoa não saudável. Na verdade, o que não é nada saudável é o seu comentário absurdamente irresponsável e extremamente ignorante”, era a mensagem da postagem.

CRÍTICAS x DEPRESSÃO

Essa não é a primeira vez que a atriz precisa lidar com essas críticas. Em 2018, ao aparecer com quilos a menos, Bruna usou o Instagram para fazer um desabafo e aproveitou o espaço para comentar que já sofreu distúrbio de imagem e depressão.

“Acho muito importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo. Acho importante me olhar no espelho e me sentir bem. E eu estou! Eu não quero emagrecer, não estou fazendo nenhuma dieta. Eu emagreci recentemente por causa de um trabalho, porque era interessante para um personagem”.

A personagem em questão era Catarina, da novela global ‘Deus Salve o Rei’.





Fonte: Ana Maria / UOL