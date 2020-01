Clipe do canal Galinha Pintadinha ultrapassa 1 bilhão de views no YouTube

Sucesso entre o público infantil de até seis anos de idade, o canal Galinha Pintadinha faz história na internet ao alcançar um bilhão de views no YouTube, com o clipe da música “Upa Cavalinho”. O vídeo, lançado em 2017, ultrapassou números alcançados por artistas famosos como Michel Teló, com 894 milhões de visualizações no vídeo de “Ai Se Eu Te Pego”, que acumulou esse número ao longo de 7 anos de existência.

A música de “Upa Cavalinho” foi composta por Juliano Prado e Marcos Luporini, da Bromelia Filmes, criadores e donos da marca Galinha Pintadinha. Isso a difere de muitos outros videoclipes da produtora de animação, cujas letras e melodias já faziam parte do cancioneiro popular.

Os sócios acreditam que o sucesso dessa animação 2d, em especial, se dá pelo fato de que todas as crianças são curiosas por animais, sejam eles grandes como um cavalo ou pequenos como um sapo. Embora a música seja inédita, a brincadeira do ‘upa cavalinho’ está entre as primeiras diversões que os pequenos experimentam no colo dos pais.

Além de “Upa Cavalinho”, outras produções tradicionais do canal seguem essa tendência e também já despontam com números expressivos no canal, tais como “Pintinho Amarelinho”, com mais de 770 milhões de visualizações, e “A Baratinha”, que já está chegando aos 650 milhões de visualizações. Isso comprova a preferência do selo entre os pequenos.



Segundo Luporini, o primeiro vídeo a chegar a 1 bilhão de visualizações na plataforma da produtora de animação foi “Pollito Amarillito”, versão do Pintinho Amarelinho para o canal espanhol da Galinha Pintadinha. Além das opções em português e espanhol, a Pintadinha tem canais no YouTube em Francês, Inglês, Italiano e Japonês.

Com smartphones ou tablets nas mãos e acesso às novas mídias, desde cedo as crianças têm uma certa autonomia para escolher os seus programas preferidos e seus mascotes personalizados. Pensando nesse público em potencial, no final do ano passado o SBT adquiriu os direitos de exibição dos desenhos da franquia Galinha Pintadinha, levando o sucesso para a TV aberta.

A emissora do Grupo Silvio Santos aposta numa faixa etária que gosta de assistir o mesmo programa várias vezes e também na renovação do público, pois esse tipo de conteúdo animado sempre será interessante para as novas gerações.

Juliano Prado e Marcos Luporini, de Campinas (SP), são os criadores da Galinha Pitadinha bem como dos demais personagens da animação. O projeto nasceu em 2006 e hoje é o carro chefe da produtora Bromelia Filmes, administrada por ambos.

A animação de “Upa Cavalinho” foi feita pelo Animar Estudio, dos sócios Tiago Saad e André Pádua, responsáveis por grande parte dos clipes da Galinha Pintadinha e de episódios da “Galinha Pintadinha Mini”, uma nova série animada que combina atividades educativas e diversão.

Localizado em Campinas (SP), o Estúdio de Animação Animar é focado na técnica 2d (desenho animado). Além dos projetos desenvolvidos para a Galinha Pintadinha, o estúdio é dedicado à outras produções infantis que incluem os personagens autorais “Jacarelvis e Amigos”, também dedicados à educação e entretenimento de crianças na primeira infância.

O Animar Estudio tem em seu portfólio comerciais para TV e cinema, vinhetas, cartões virtuais, animações institucionais e culturais, além de atender empresas na divulgação de novos produtos e serviços e criar animações para eventos e feiras.

A marca Galinha Pintadinha detém cerca de 600 produtos licenciados entre os quais estão brinquedos, jogos, materiais escolares, roupas, acessórios, itens para festas temáticas e uma infinidade de produtos para bebês.

Veja aqui o clipe de Upa Cavalinho: