No Conexão Repórter da próxima segunda-feira (06), Roberto Cabrini reexibe a reportagem que acompanhou a realidade de pessoas com autismo, ficando diante de brasileiros quase sempre incompreendidos em uma sociedade que insiste em apontá-los como diferentes. Em uma tarefa desafiadora, o jornalista acompanhou durante meses a história de dois irmãos autistas e suas jornadas rumo à solução de um enigma tão complexo quanto o sentido da própria existência. O programa retrata o diário da vida real de ambos e exibe momentos marcantes, onde pequenos avanços são comemorados como grandes conquistas e tudo é valorizado: gestos, olhares e atitudes. Cabrini busca respostas para perguntas inevitáveis a respeito do futuro e das dificuldades que estes garotos terão que enfrentar, mostrando como suas trajetórias são capazes de confirmar que o amor supera qualquer provação.

O Conexão Repórter vai ao ar toda segunda-feira, 23h45, logo após o Programa do Ratinho