A Rede Globo confirmou a volta da ‘Casa de Vidro’

A Globo acaba de oficializar a data da estreia da casa de vidro do Big Brother Brasil 20: neste sábado (1º), no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro. Quatro novos participantes, sendo dois homens e duas mulheres, irão disputar a preferência do público para conquistar duas vagas disponíveis no confinamento principal do reality show.

Eles permanecerão na casa provisória até terça-feira (4) e irão interagir com o público que passar pelo shopping. Neste dia serão revelados os dois mais votados pelo público e que ganharão a chance de reforçar o time de participantes.

Na mesma data, entrarão na casa principal logo após a eliminação do segundo brother do time original. A Globo, por enquanto, faz mistério a respeito da identidade dos confinados. No comunicado enviado à imprensa, não diz se os concorrentes são pessoas anônimas ou famosas, tampouco se serão quatro participantes de temporadas anteriores que disputarão as vagas.

A última vez que a Globo montou a casa de vidro no BBB foi em 2013, e colocou seis pessoas para disputarem duas vagas. Na ocasião, Kamilla Salgado e Marcello Soares foram escolhidos, mas André Coelho ganhou bastante projeção após a dinâmica, tornando-se figurinha carimbada em diversos reality shows, como Power Couple, De Férias com o Ex e Are You The One?.

Fonte: Notícias da TV