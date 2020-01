Quem deve sair do BBB nesta terça? Bianca Boca Rosa ou Chumbo?

Formado o primeiro paredão do Big Brother Brasil edição 20. Surpreendentemente a direção do reality show fez um paredão duplo e não triplo como de costume.

Indicado pelo líder Petrix, Bianca Andrade foi direto para o paredão. Já Chumbo, que amargou ser um Abacaxi por esses dias, no castigo do ‘Monstro’, vai conhecer de cara o que é o paredão do BBB.

Com isso os dois participantes iniciam o primeiro paredão do Big Brother Brasil 2020.

Vote agora e veja também quem vai sair da casa mais vigiada do Brasil:

Sempre é bom lembrar que essa enquete não é oficial do programa, ela serve apenas como um termômetro para saber quem deverá sair do reality show, já que aqui divulgamos as parciais da votação e no site oficial (Gshow) eles não mostram.