Lucas Guimarães comemora idade nova em festa na capital alagoana

Diversos artistas compareceram ao Luau do Lucas

Nesta última segunda-feira, 20 de janeira, na Cafe De La Musique Maceió, foi realizado mais uma festa de aniversário do digital influencer, Lucas Guimarães, que atualmente conta com mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram.

O marido do também influenciador digital, Carlinhos Maia, foi só alegria nesta data tão especial. Além da Turma da Vila, diversos artistas compareceram ao evento. Jojô Todynho, amiga do casal, fez questão de sair do Rio de Janeiro até Maceió para prestigiar o aniversariante.

Com comida e bebida a vontade, a atração musical ficou por conta da banda alagoana de reggae, Vibrações; Márcia Fellipe e É O Tchan.

Confira um pouquinho da festa através dos stories: