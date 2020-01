Mãe usa Photoshop para colocar baratas no filho que não queria tomar banho

Segundo legenda da foto publicada em página do Facebook, o menino passou a tomar vários banhos por dia após o truque esperto

Uma mãe esperta e descrita como “genial” inseriu digitalmente três baratas na foto do filho após ele se recusar tomar banho antes de dormir. A publicação foi compartilhada na página Mommie Mania, do Facebook, em agosto de 2019 e recentemente foi republicada no Instagram, onde viralizou novamente.

“Ele não queria tomar banho, então eu tirei uma foto enquanto ele dormia e a inseri baratas. Agora ele toma banho 10 vezes por dia”, afirmou a legenda anônima da imagem

Nos comentários, diversas mães afirmaram que utilizarão estratégia parecida para lidar com a aversão do banho

A imagem foi compartilhada mais de 66.000 vezes

Fonte: R7.com