Um piloto norte americano e pelo menos dois espectadores morreram durante um voo de treino para o LXV Anniversary Airshow em Iztapa, Guatemala, na sexta-feira, 24 de janeiro. O acidente foi registrado em um vídeo.

Steve Andelin estava pilotando um Zivko Edge 540T em um show aéreo que conta com a presença de Kirby Chambliss, patrocinado pela Red Bull, de acordo com a mídia local. Pelo menos dois espectadores também morreram quando a aeronave caiu na área do aeródromo, com os destroços caindo em um rio.

O avião começou a descer verticalmente. A poucos metros do solo, a aeronave tentou endireitar o curso, mas acabou batendo no solo, com várias pessoas assistindo ao show. Ele seguiu até parar em um pequeno rio depois de tocar no chão, de acordo com os vídeos divulgados.

Um comunicado na página do Team Chambliss no Facebook dizia: “Ocorreu um acidente durante a sessão de treinos desta tarde em Iztapa, Guatemala, antes do show aéreo programado para este fim de semana. Kirby está bem e seguro. O show aéreo foi cancelado”.

Andelin foi piloto de testes da Zivko Aeronautics. Ele passou dois anos na equipe acrobática dos Estados Unidos. Ele é o proprietário da empresa Andelin Airshows localizada em Newport Beach, Califórnia. Ele foi CEO e presidente da “Commercial Aerial Images, Inc” e também foi comandante da companhia aérea American Airlines.

Os falecidos no solo são cidadãos norte-americanos María Luisa Schlesinger Sempe e Johanna Passarelli Schlesinger. Uma criança, filho de Passarelli, ficou ferida e foi transferida para um hospital na cidade. Segundo informações de autoridades, as pessoas foram atingidas pelos destroços da aeronave quando estavam num barco nas proximidades da pista.

Em seu site oficial, o Aeroclube da Guatemala lamentou o trágico acidente com “arrependimento e dor” e informou que o evento de aniversário foi cancelado.

O diretor-geral do órgão regulador da aviação civil da Guatemala, Francis Argueta Aguirre, ofereceu suas mais profundas condolências aos amigos e familiares de todos aqueles que perderam a vida.