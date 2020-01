A startup chilena NotCo lançou mais um dos seus produtos no mercado brasileiro: o “Not IceCream”, sorvete feito de plantas, que não contém nenhum ingrediente de origem animal.

A receita desenvolvida por Giuseppe, nome do software de inteligência artificial desenvolvido pela startup, utiliza proteína de ervilha – o “NotMilk” – no lugar do leite.



A NotCo já havia trazido para o Brasil a sua maionese sem ingredientes de origem animal, com receita criada também por inteligência artificial. O algoritmo faz uma combinação de milhares de ingredientes possíveis, chegando a resultados que se aproximam das receitas originais dos alimentos.

No portfólio de produtos da Not Company estão a NotMayo, o Not IceCream e o NotMilk, um leite vegetal que também deverá chegar às prateleiras do país em breve.

Sobre os sabores do Not IceCream, apenas o de chocolate será comercializado no Brasil, mas a startup promete trazer as opções de morango e baunilha. As receitas também foram adaptadas ao paladar do brasileiro, que tende a preferir sorvetes mais doces.

A NotCompany foi criada em 2015 por Matias Muchnick, Karim Pichara e Pablo Zamora. A startup, que teve investimento inicial de US$ 250 mil, teve um aporte em 2019 de US$ 30 milhões, conquistando o fundador da Amazon e propritário da Whole Foods Market, Jeff Bezos, como um de seus investidores.

A empresa está em franca expansão pela América Latina e Estados Unidos, mercados que têm se mostrado bons receptores para alimentos “plant-based”.

Além destes produtos, a NotCo também está planejando um creme de avelã e uma carne de origem vegetal. A carne vegana chilena concorrerá com as criadas por startups norte-americanas como Impossible Foods e Beyond Meat.