Verdade ou Mentira que homem está sendo consumido por bactérias por causa de tatuagem?

Foto é antiga, mas até hoje é compartilhada na internet

Está rolando mais uma vez a imagem de um homem com o corpo todo tatuado onde afirma na imagem que ele está sendo consumido por bactérias. Na imagem também descreve o seguinte: “Cuidado com tatuagem, isso não é de Deus”. Veja a foto:

Mas será verdade isso?

Fomos pesquisar a partir da imagem deste senhor e descobrimos que não é bem assim. A foto deste homem tatuado trata-se de um vietnamita doente. Diversas publicações na época foram feitas para mostrar que as tatuagens continuavam firmes em seu corpo, apesar da sua doença (não relacionada com o fato dele ter feito tatuagens), mesmo 10 anos após ter feito as tatoos.

Vale salientar que tatuagens podem causar alergias. As tintas coloridas podem causar mais alergias do que as pretas e os sintomas geralmente são coceiras, irritações e até bolhas, mas sempre na pele.

É claro que, ao decidir fazer uma tatuagem, procure profissionais certificados e tenha o cuidado de verificar se o estúdio usa somente materiais descartáveis e esterilizados para, dessa forma, evitar algum tipo de contágio e/ou infecção!

CONCLUSÃO

Não, este homem não ficou assim devido às tatuagens. A imagem mostra um homem vietnamita que estava muito doente, porém nada tinha a ver com a tatuagem.