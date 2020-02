Anitta teve queda de pressão devido ao forte calor na Lagoa, no Rio de Janeiro. Ela não conseguiu concluir o show

Nesta quarta-feira de cinzas, Anitta programou um ensaio-show de seu bloco no Lagoon, no Rio de Janeiro, devidamente vestida de pantera. Infelizmente ela não conseguiu finalizar seu show devido ao forte calor carioca. A cantora passa bem.

Sob uma sensação térmica de mais de 48°, ela não retornou do intervalo após uma hora e meia de show. Depois de alguns minutos de apreensão do público seu irmão subiu ao palco para se desculpar com os presentes.

“Vim aqui em nome da Anitta, pois ela teve uma queda de pressão com o forte calor e não conseguirá voltar ao show”, explicou. Anitta dividia o palco com a cantora Lexa.

A maior parte dos espectadores era formado por artistas, o que tornou mais fácil a compreensão. Que cantor ou ator nunca passou por isso?

A banda Tchacabum encerrou a noite, com a sequência de DJ. Recentemente, a cantora publicou um post no instagram falando de animais e de como devemos cuidar do planeta Terra. Quem diria que o aquecimento global a atingiria assim? Melhoras para a cantora.

Fonte: MSN