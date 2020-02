Parece que os telespectadores já elegeram o vilão do BBB 20

O ginasta olímpico, Pétrix é o mais cotado para sair do Big Brother Brasil 2020. Acusações de assédio, trama no jogo e até deslealdade na competição vem desfavorecendo o brother na participação da casa. Quer assistir BBB ao vivo 24h por dia? Assine Sky.

De acordo com a enquete do site Boa Informação, o atleta do reality show está com cerca de 78% de votos para sair. Essa porcentagem já foi estabelecida desde às 0h desta segunda em uma votação com mais de 10 mil votos.

O público vem usando as redes sociais para mostrar total indignação com o participante. Não é difícil entender os motivos de tanta rejeição.

ASSÉDIO

Apesar de a Rede Globo ter o cuidado de tratar deste assunto especial, Pétrix vem recebendo vários comentários de internautas que alegam que ele vem assediando a participante Bianca Boca Rosa. Logo no início do programa, ele teria abraçado a influenciadora digital, e no momento da ação os telespectadores viram uma ‘mão boba’ em um dos seios da jovem. A produção do programa reviu os vídeos e conversou com os envolvidos, porém todos negaram que algo de anormal aconteceu, inclusive Bianca que deixou claro que não ficou desconfortável com o afago do brother. Já em outra festinha, Pétrix foi acusado de ter esfregado suas partes íntimas em Flayslane.

TRAMA

O ginasta também tem sido acusado como o maior jogador do BBB, só que esse termo jogador tem sido de uma forma pejorativa. O público vem entendendo que Pétrix está tentando influenciar as pessoas da ‘Casa’ do BBB 20 e declarou o empenho em tirar Pyong do jogo, o qual tem sido um dos queridinhos desta edição.

DESLEAL

E por último e não menos importante são as acusações de deslealdade. Esta foi a mais recente quando Pétrix e Pyong disputaram para atender o Big Fone neste último sábado. Os amantes do Big Brother Brasil falam que Pétrix empurrou Pyong para se favorecer e atender o telefone. A produção do BBB também reviu as imagens e ouviu o público, mas não chegaram a um consenso, por isso cancelaram a prova “bate-volta” que salvaria um participante do paredão, tornando assim quatro emparedados para esta terça-feira.

A assessoria e familiares do atleta negam todas essas acusações

“Diante das imputações caluniosas dirigidas ao Petrix Barbosa por diversos meios (imprensa, formadores de opinião, influenciadores, famosos e populares), informamos que seus advogados estão atuando no acompanhamento e na responsabilização de todos os envolvidos”, disse, em nota, a assessoria.

As medidas judiciais já estão sendo tomadas. A família quer processar por calúnia e difamação todos aqueles, famosos ou anônimos, que proferirem acusações de assédio sexual ao participante. O lema, para eles, é: “Quem falar, agora vai ter que provar”.

Já sobre a deslealdade

“Essa notícia foi recebida com bastante surpresa e estranheza, já que a própria suposta ‘vítima’ em questão, a Bianca Andrade, falou no confessionário que não foi absolutamente nada”, disse a assessoria do ginasta.

Terça-feira todos os telespectadores poderão acompanhar quem sairá do programa.