No início dessa tarde de segunda-feira, 03, no Big Brother Brasil, o ilusionista Pyong relatou sobre o sonho em que teve de ontem para hoje.

Na conversa no quarto com outras meninas da casa, Pyong relatou que teve um sonho doido, que entrava 9 novos participantes no BBB 20. Ele contou que a casa ficou lotada. Seria uma premonição?

Vale lembrar que 4 participantes novos estão na Casa de Vidro e dois deles irão entrar na Casa Mais Vigiada do Brasil nesta terça-feira, após a saída de um brother no reality show.