BBB2020: Bianca e Guilherme conversam sobre ‘clima’ entre os dois na festa

Essa última festa realizada no BBB20 está dando o que falar

Guilherme e Bianca Andrade trocaram olhares e até flertes na festa, e isso vem causando uma certa revolta do público do BBB, tudo porque Boca Rosa tem namorado do lado de fora do BBB e Guilherme que começou um pequeno romance com Gabi na Casa.

A animação entre os dois foi tamanha que quase rolou um beijo:

“Eu vou estar com você até o final disso aqui. Não importa, de verdade”, disse ele, após trocarem beijos nas bochechas. “O que é que tu sente?”, pergunta a sister, ouvindo um “não sei” e questionando se ele não sente nada. “Nada, nada não”, respondeu.

“Pelo amor de Deus”, aponta Guilherme, que diz em inglês “não faça isso”, e segue: “Calma, muita calma. Por favor, não faz isso comigo”.

A RESSACA

Chamada para o confessionário para fazer o Raio-X, Bianca mostrou arrependimento, porém não quis ou não lembrou o que realmente aconteceu. Ela foi falar com Guilherme e o indagou para saber o que aconteceu de verdade, mas o brother disse “nada de mais”.

Boca Rosa então começou a afirmar que os dois não fizeram nada de mais e não entendeu a reação de Gabi.

CHORO

Na casa, o caso amoroso de Guilherme, Gabi, chora o tempo todo se lamentando por “só gostar de caras errados”. A cantora mostrou que está bastante arrependida e ter se envolvido com Guilherme, já Guilherme ficou bastante chateado porque Gabi ficou triste com ele, “Não gosto dessas coisinhas”, disse o participante.