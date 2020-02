O Carnaval de Maceió terá programação em oito polos distribuídos pela capital alagoana, a partir desta sexta (21). Os festejos serão realizados nos bairros do Pontal da Barra, Ponta Grossa, Pajuçara, Ipioca, Jacintinho, Benedito Bentes, Fernão Velho, e, como novidade, também no bairro de Jaraguá.

A extensa programação conta com blocos de rua e shows com bandas, afoxés, orquestras de frevo e, neste ano, também vai contemplar o rock, com o CarnaRock, no Polo Jaraguá, além da Carreta Cultural do Pinto da Madrugada.

Confira a programação completa do Carnaval de Maceió 2020:

POLO JARAGUÁ

Sexta (21/02)

Local: Praça Dois Leões

18h – Orquestra Frevo

Local: Praça Marcílio Dias

20h – Saída para Desfile dos blocos

Maracatu Baque Alagoano

Blocos dos Bairros Distantes (Wado)

Bloco Joana Gajuru

Bloco Filé & Folia

No Escurinho é Mais Gostoso

Blocão Bonecos da Cidade, Nega Fulô e Biloca

Local: Rua Sá & Albuquerque

21h – Grupo Samba show da Gaviões da Pajuçara

0h –Desflle do Pinto da Madrugada

Domingo (23/02)

Local: Praça Marcílio Dias

19h – CarnaRock

Cheiro de Calcinha

Gigavolt

Atrito 82

Purehate

Duality

Powerslave

Mastrermind

Princípio Autoral

Avante

POLO IPIOCA

Sábado (22/02)

Local: Alto de Ipioca

14h – Bloco Ipioca na Folia

17h – Matinê – Ricardo Guivoz

20h -Orquestra Frevo Classe

23h – Banda Ivana Pink

Domingo (23/02)

Local: Alto de Ipioca

20h – Orquestra Frevo Classe

23h – Wil Quebradeira

Segunda (24/02)

Local: Alto de Ipioca

14h – Bloco Ipioca na Folia

17h – Matinê – Banda Brown Estilizado

20h – Orquestra Frevo Classe

23h – Mister Shake

Terça (25/02)

Local: Alto de Ipioca

20h – Orquestra Frevo Classe

23h – Banda Mauro Pankadão

POLO FERNÃO VELHO

Sábado (22/02)

Local: Praça São José

20h – Abertura Oficial

20:30h – Wilson Mesquita

23h -Jucélia e Banda

Domingo (23/02)

Local: Praça São José

10h – Bloco do Chambaril

Bloco Locomotiva

16h – Bloco Pilequinho

19h – Prof. Marcio Zumba e fitdance

20h – Marcia Fernanda

23h – Mister Shake

Segunda (24/02)

Local: Praça São José

16h – Bloco Fernão Velho na Folia

19h – Prof. Marcio Zumba e fitdance

20h – Anderson da Voz

23h – Banda Rythmus (Part. Wilson Mesquita)

Terça (25/02)

Local: Praça São José

09h – Desfile Bloco do Lalau

16h – Desfile Bloco Pilequinho

19h- Mercinho e banda

22h – Dj Niva Alves

23h – Banda Golden Time

POLO PONTAL DA BARRA

Sábado (22/02)

Local: Praça Caio Porto

22h – Ivana Pink

0h – Impacto Frevo

Domingo (23/02)

Local: Praça Caio Porto

22h – Mauro e Orquestra de Frevo

Segunda (24/02)

Local: Praça Caio Porto

22h – Banda Mister Shaike

Terça (25/02)

Local: Praça Caio Porto

22h – Banda Frevo e Samba

POLO JACINTINHO

Sábado (22/02)

Local: Praça do Mirante

20h – Orquestra de frevo Furacão

22h – Mistura Samba

00h – Ivana Pink e Banda

Domingo (23/02)

Local: Praça do Mirante

21h – Orquestra de frevo Furacão

23h – Banda Wil Malcriado

Segunda (24/02)

Local: Praça do Mirante

21h – Mistura Samba

23h – Chibacana

Terça (25/02)

Local: Praça do Mirante

21h – Ivana Pink e Banda

23h – Chibacana

POLO BENEDITO BENTES

Sábado (22/02)

Local: Praça de Esportes

20h – Frevo Força Jovem

22h – Banda H+

Domingo (23/02)

9h – Bloco As Bonecas do Biu

(Concentração: Em frente à Creche Breno Agra)

Palco – Local: Praça de Esportes

12h – Neném Estourado

14h- Harry – O Top das Bregadeiras

Segunda (24/02)

Local: Praça de Esportes

20h – Banda H+

22h – Jhony Black

Terça (25/02)

Local: Praça de Esportes

20h – Jhony Black

22h – Banda H+

POLO PONTA GROSSA

Sábado (22/02)

Local: Praça Moleque Namorador

20h– Abertura com a Orquestra de frevo Moleque Namorador

0h – Lab & Banda

Domingo (23/02)

Local: Praça Moleque Namorador

15h – Matinê Infanto-juvenil

Desfile de fantasias e danças

20h – Ivana Pink e Banda

Apresentação e coroação da Rainha da Moleque

0h – Orquestra de frevo Moleque Namorador

Segunda (24/02)

Local: Praça Moleque Namorador

20h – Jack – a Boyzinha

0h – Orquestra de frevo Moleque Namorador

Terça (25/02)

Local: Praça Moleque Namorador

15h – Matinê Infanto-juvenil

Atração surpresa

Final do Concurso de dança infanto-juvenil

20h – Crystal Morais – a Moça Babalu

Apresentação da Rainha Gay do Carnaval da Moleque

0h – Orquestra de frevo Moleque Namorador

POLO ORLA

Sábado (22/02)

10h às 13h – Desfile de Blocos

14h às 16h – Concentração dos Blocos Praça 7 Coqueiros (Orquestra)

15h – Bloco D’Zaia

16h – Bloco da Biloca

17h – Bloco Quem Vai é o Guarda

19h – Desfile Rei Momo e Rainha Carnaval

19h – Noitada de Samba

Palco na Ponta Verde, próximo ao Totem “Eu Amo Maceió”

15h às 19h – Orquestra de Frevo

19:30h – Chau do Pife no Frevo

21h – Desfile da Escola de Samba Leões de Jaraguá

22h – Orquestra de Frevo Sanfonado

Domingo (23/02)

10h às 13h – Desfile de blocos

14h às 16h – Concentração dos Blocos Praça 7 Coqueiros (Orquestra tocando Fixa)

15:30h – Desfile do Rei Momo e Rainha do Carnaval

16h – Bloco Nêga Fulô

17h – Bloco Mamãe eu Quero

17:30h – Bloco Infanto-Juvenil Sonho Encantado

20h – Bloco Forrozeiros na Folia

Palco na Ponta Verde, próximo ao Totem “Eu Amo Maceió”

15h às 19h – Orquestra de Frevo

Segunda (24/02)

10h às 13h – Desfile de blocos

14h às 16h – Concentração dos Blocos Praça 7 Coqueiros (Orquestra tocando Fixa)

15:30h – Desfile Rei Momo e Rainha Carnaval

16h – Bloco Siri Mole

Palco na Ponta Verde, próximo ao Totem “Eu Amo Maceió”

15h as 19h – Orquestra de Frevo

20h – Bloco de Bumba Meu Boi

22h – Orquestra de Frevo Zé Pereira

Terça (25/02)

10h às 13h – Desfile de blocos

14h às 16h – Concentração dos Blocos Praça 7 Coqueiros (Orquestra)

15:30h – Desfile Rei Momo e Rainha Carnaval

16h – Bloco Bonecos da Cidade

Palco na Ponta Verde, próximo ao Totem “Eu Amo Maceió”

15h às 19h Orquestra de Frevo

20h – Blocos Afros

