Angel Reese coloca sua vida em risco durante sua primeira viagem em seu novo carro, alarmando os fãs com uma repreensão imediata

Angel Reese não esperou muito para se dar ao luxo. A nova estrela do Chicago Sky presenteou-se com um novo SUV Mercedes-Benz de $ 183.000 com interior rosa. Mas Angel cometeu um erro ao compartilhar sua felicidade no Instagram.

Bayou Barbie estava dirigindo pelas ruas de Chicago enquanto gravava a si mesma com seu telefone, manobra que não é segura e coloca sua vida em risco. A emoção de compartilhar seu novo “passeio” com seus seguidores pode ter superado a paciência e a consciência de fazê-lo com segurança. Com o carro estacionado e sem perigo iminente, assista ao momento em que Angel Reese decidiu usar seu celular enquanto dirigia.

Angel Reese, ex-atacante do LSU All-American e figura proeminente na era NIL, revelou seu último alarde AMG G-Class SUV – por meio de sua história no Instagram durante sua visita a Illinois na terça-feira. O veículo de luxo possui interior em couro Nappa vermelho e elegantes aros pretos, a partir de US$ 183 mil, de acordo com a Mercedes-Benz.

Em sua postagem no Instagram, Reese legendou a inauguração com “Nova cidade. Novos começos. Nova Barbie Benz de corpo grande”, enquanto dava crédito à Champion Motoring em San Diego, Califórnia, um destino confiável para muitos atletas profissionais.

Este não é o primeiro encontro de Reese com a Mercedes-Benz; ela já assinou um contrato NIL com a Mercedes-Benz de Baton Rouge e recebeu seu primeiro Benz pouco antes de seu aniversário de 21 anos, em maio de 2023.

Animada com suas novas rodas e com sua mudança para uma nova cidade, Reese compartilhou sua alegria no TikTok, postando um vídeo dela ao volante com sua xícara de chá Yorkie, Tiago, andando de espingarda, com a legenda: “Conseguir o carro dos meus sonhos aos 21 anos na minha nova cidade favorita